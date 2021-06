Pieve di Teco, domani mattina alle 10 i funerali di Fabio Rovere

Si svolgeranno domani mattina alla Sacra Famiglia di Imperia, alle 10, funerali di Fabio Rovere.



Il 48enne, allevatore, è rimasto vittima di un tragico incidente venerdì scorso mentre lavorava in un terreno in contrada Nirasca, nel comune di Pieve Di Teco.



Da una prima ricostruzione effettuata dal personale dell’Asl 1, dai Carabinieri e dai Vigili del fuoco, il trattore su cui stava lavorando pare si sia ribaltato a causa del cedimento del terreno. Per il 48enne non c’è stato nulla da fare nonostante i soccorsi. È infatti rimasto schiacciato dal mezzo.



L’allevatore lascia La compagna Rosalba, mamma Giuseppina e il padre Ferruccio