Entra in vigore la nuova legge e all'area ecologica di Taggia scatta lo stop al conferimento degli scarti di produzione agricola

Amara sorpresa per numerosi agricoltori della zona di Taggia che ieri hanno scoperto di non poter più lasciare gli scarti di produzione nel centro di conferimento. Il problema è emerso nella sua complessità all'area ecologica di Regione Isola Manente.

Secondo quanto riferito ai diretti interessati lo stop al ritiro di questi scarti, non è una decisione assunta dalla Docks Lanterna, gestore dell'area ecologica ma una diretta conseguenza dell'applicazione di una norma. Quindi potenzialmente tutti i centri di conferimento dovrebbero essere interessati da questo problema. Il personale dell'area ecologica tabiese si è trovato nella condizione di dover spiegare a numerosi agricoltori che non poteva accettare quel rifiuto, in applicazione a una legge diventata operativa dal 1° giugno.

Che cosa accadrà adesso? Secondo quanto emerso su Taggia, se si ha degli scarti (più comunemente verde) derivanti da agricoltura, quindi fondi, terreni, questi non si possono più conferire nei centri raccolta ma si dovrà portarli presso ditte specializzate, a pagamento. Discorso diverso, invece, se lo scarto appartiene a un'azienda che commercializza questi prodotti. In quel caso viene considerato rifiuto urbano e quindi può essere conferito e smaltito dal centro di conferimento.

Su Taggia questa novità è stata una doccia fredda che rischia di avere una eco considerevole tanto per le grandi aziende quanto per il piccolo produttore. In molti ora, dovranno fare i conti con una spesa in più. Trattandosi di rifiuto speciale, le aziende, per smaltire il verde di scarto, saranno costrette a rivolgersi a ditte esterne, quindi a pagamento.