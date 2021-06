Sanremo: l'On. Di Muro in visita al Casinò nel giorno della riapertura “Ora serve rilanciarlo e promuoverlo al di fuori della provincia” (Video)

Nel grade giorno della riapertura anche l'On. Flavio Di Muro (Lega) ha fatto visita al Casinò di Sanremo.

I giocatori sono tornati sia nelle sale slot che ai tavoli con la speranza comune che sia una ripartenza definitiva e capace almeno in parte di far dimenticare la lunga chiusura.

Di Muro, accompagnato dal presidente del Cda Adriano Battistotti e dai consiglieri comunali Daniele Ventimiglia e Stefano Isaia, ha fatto visita oggi pomeriggio nelle sale del Casinò dopo gli interventi delle scorse settimane a favore della riapertura delle case da gioco.

L'intervista a Flavio Di Muro (Lega)

“Oggi riaprono tante attività - ha commentato Di Muro ai nostri microfoni - si riparte con una Liguria in zona 'bianca' frutto di una campagna di vaccinazione che sta dando buoni risultati. Il Casinò è la prima azienda di Sanremo per numero di dipendenti e oggi è un grande momento di soddisfazione. Speriamo che la fase acuta della pandemia sia alle spalle, abbiamo passato brutti momenti, ora il Casinò sta già funzionando e serve rilanciarlo, promuoverlo al di fuori del territorio provinciale. Si soffre la concorrenza francese e monegasca ma cerchiamo di affrontare le nuove sfide per rendere il Casinò competitivo e dare il contributo al bilancio del Comune di Sanremo che serve per erogare servizi importanti ai cittadini”.