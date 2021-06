Sanremo: i partiti di opposizione sull'iniziativa 'Nessuno è straniero', Interpellanza e Ordine del Giorno al Sindaco

In relazione alla concessione da parte del Comune di Sanremo alla iniziativa promossa dalle ‘Sardine ponentine’ e dal PD dello scorso 2 giugno (la scritta ‘Nessuno è straniero’ sulla passeggiata Trento Trieste) i gruppi di Liguria Popolare, Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno depositato una interpellanza urgente per conoscere l’iter che ha portato alla concessione.

I gruppi di opposizione presenteranno anche un successivo ordine del giorno per l’adozione di un regolamento sull’uso dei simboli del Comune che, anche se previsto dallo Statuto, non è stato ancora emanato. “Non appare infatti corretto – sottolineano i gruppi - che il Comune dia il patrocinio con utilizzo del simbolo del Comune a una iniziativa politica di un partito o di un movimento politico poiché il Comune è la casa di tutti i sanremesi e non solo di alcuni. Non si entra nel merito della iniziativa ma appare evidente come un ente pubblico non possa patrocinare le iniziative politiche di un partito politico.

Nell’Interpellanza i tre gruppi chiedono al Sindaco e all’Amministrazione “Quale procedura sia stata adottata per concedere il patrocinio a una iniziativa promossa da un movimento politico di parte, le ‘Sardine’, e da un partito politico, il PD, e sulla base di quali considerazioni e valutazioni si sia deciso avvallare la loro iniziativa, con la concessione del patrocinio del Comune e con l’uso dello stemma del Comune, con l’affiancamento del simbolo del Comune a quello di un partito politico che rappresenta oltretutto una sola parte, oltretutto minoritaria, dell’elettorato e della cittadinanza”.

“Appare quindi necessario – terminano i tre gruppi di opposizione - adottare un regolamento per disciplinare l’utilizzo dei simboli del Comune e il patrocinio del Comune a sostegno di manifestazioni e iniziative sociali e culturali”. Nell’Ordine del Giorno chiedono a Sindaco e Amministrazione di predisporre un regolamento per l’utilizzo dei simboli del Comune per il patrocinio a iniziative e manifestazioni artistiche sociali e culturali con esclusione di quelle espressione di una parte o di un partito politico o di una associazione politicamente schierata.