Sanremo: Forza Italia seniores, visita del coordinatore regionale Costa ai vertici provinciali

Visita nel ponente ligure per Beppe Costa coordinatore regionale seniores Forza Italia. Accompagnato da Giancarlo Vinacci e Stefano Costa e d’intesa con il coordinatore regionale Carlo Bagnasco hanno fatto visita agli esponenti locali a Sanremo, incontrando i commissari provinciali Simone Baggioli per l'imperiese e Marco Melgrati per il savonese, oltre al responsabile seniores della riviera dei fiori Roberto Pecchinino.

Al centro dell'incontro la proposta del Presidente Silvio Berlusconi di federare tutto il centrodestra che ha posto Forza Italia al centro della politica nazionale. "È tempo che il nostro Paese si liberi finalmente dai legacci ideologici ereditati dalla vecchia politica. Questa deve azzerare anche formalmente le passate ideologie e basarsi su progetti concreti con una rinnovata classe politica preparata e in grado di affrontare e dare soluzione ai seri problemi del Paese" - ha commentato Beppe Costa.