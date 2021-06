Sanremo: Cristina Cappelletti responsabile della segreteria di Fratelli d’Italia, "Siamo realtà strutturata, partecipata e funzionale"

"Cristina Cappelletti è la nuova responsabile della segreteria del partito Fratelli d’Italia a Sanremo. Dopo la nascita dei dipartimenti tematici cittadini, questa nomina è la dimostrazione concreta che l’organizzazione del partito a Sanremo diventa sempre più strutturata, partecipata e funzionale".

Ad annunciarlo è il portavoce cittadino di Fratelli d’Italia Antonino Consiglio che, d’accordo con il suo vice, Graziano Pedante, ha conferito questo incarico a Cristina Cappelletti, torinese di nascita ma sanremese d’adozione. "E’ un incarico pienamente meritato: Cristina - dichiara Consiglio - conosce molto bene le problematiche e le criticità di Sanremo, città in cui è cresciuta e in cui ha conseguito il diploma di ragioniere e perito commerciale; e dal 2013, quando è entrata a far parte del partito fondato dalla nostra leader Giorgia Meloni, ha voluto mettere a disposizione il suo tempo e le sue competenze per il bene della comunità matuziana".



"E’sempre stata una presenza attiva e costante all’interno del partito e grazie al suo impegno, alla sua dedizione e al suo lavoro ha contribuito a farlo crescere e renderlo sempre più radicato sul territorio. Prezioso è stato, e continua ad esserlo, il suo contributo nell’organizzazione di incontri e manifestazioni, di banchetti e gazebo, sia negli anni passati ma anche più recentemente, quando tutto era più complicato dalle restrizioni imposte dall’emergenza COVID, così come prezioso è stato, e ancora lo è, l’apporto che ha dato, e sta dando proprio in questi giorni, nel portare avanti la campagna di tesseramento. Impegno, dedizione, capacità organizzativa: sono queste - conclude Consiglio - le qualità che ci hanno spinto a nominarla responsabile della segreteria cittadina di Fratelli d’Italia".