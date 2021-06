Ospedaletti: da oggi via il coprifuoco, i Consiglieri di opposizione augurano buon lavoro alle attività

I consiglieri di opposizione a Ospedaletti (Blancardi, Taggiasco, Lugarà e D'Orazio) intervengono in questa prima giornata ‘bianca’ per la nostra provincia e per la riapertura ‘totale’ degli esercizi commerciali di food & beverage della città delle rose.

I Consiglieri hanno colto l’occasione per augurare una buona ripartenza a tutte le attività dopo i tanti sacrifici subiti, proprio oggi quando si potranno riaprire le attività che avevano ancora limitazioni.

“L’augurio per tutti – dicono - è quello di potersi rimettere finalmente in moto, quasi a pieno ritmo, in una stagione turistica, all’insegna del rispetto e delle poche restrizioni che ci permetteranno di lavorare e vivere in serenità e normalità, per una giusta ripartenza. Auguri di buon lavoro e buona estate”.