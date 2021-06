Lo chef Diego Pani porta il bello di Ventimiglia su Italia1, e in città c’è chi già lo candida al San Segundin d’Argentu (Video)

Nuova vetrina nazionale per Ventimiglia e per le sue eccellenze culinarie. Di recente il ‘Mag’ di Italia1 ha dato spazio all’intervista allo chef Diego Pani del ristorante Marco Polo, punto di riferimento nella città di confine con la sua cucina vintage-moderna.

Il servizio andato in onda all’interno di ‘Studio Aperto’ ha di nuovo portato alla ribalta la firma di un cuoco formatosi in Francia ma che ha scelto di scrivere la propria storia mettendo radici a Ventimiglia, Segundo le orme della sua famiglia.

Il servizio di Italia1

E intanto sui social parte l’endorsement per candidare Diego Pani al San Segundin d’Argentu, il massimo riconoscimento ventimigliese per i cittadini che si sono contraddistinti e che hanno portato in alto il nome di Ventimiglia. La parola, ora, passa agli organizzatori del premio.

Pani, inoltre, si è contraddistinto nei giorni più duri post alluvione per il servizio di sostegno agli 'angeli del fango' che tanto hanno lavorato per far risorgere Ventimiglia dopo la tempesta 'Alex' di inizio ottobre 2020.

Inoltre Pani è tra i pilastri del 'Desco Secondino', associazione che riunisce molti ristoratori della zona con l'intento comune di aiutare chi è in difficoltà.