Il ritorno alle attività all'aperto del Lions Club Sanremo Host con una passeggiata alla Villa Romana (Foto)

Grande successo ha riscosso la ripresa delle attività 'all’aperto' del Lions Club Sanremo Host, guidato dal Presidente Roberto Pecchinino, dopo otto mesi di mancati contatti sociali tra i soci, causati dalle restrizioni della pandemia. La bella giornata di sabato scorso, organizzata dal Presidente, dal Segretario Vincenzo Benza, e dai soci Oriana Ragazzo e Domenico Frattarola, prevedeva una passeggiata sulla pista ciclabile, dal Forte di Santa Tecla, alla Villa Romana della Foce, una delle più interessanti testimonianze dell’antichità romana.

Numerosi i soci e ospiti che hanno aderito all'invito, e che si sono dati appuntamento sulla pista ciclabile, con partenza dai giardini Tiziano Chierotti, antistanti il Forte di Santa Tecla, e destinazione la "Villa Romana" della Foce, dove si tenuta la visita guidata e la presentazione del libro di Giacomo Mannisi “Villa Matutiana: Sanremo al tempo dei Romani”. Tutti i partecipanti si sono attenuti alle norme anti-covid, con formazione di piccoli gruppi, e a tutti sono stati consegnati dei gel disinfettanti offerti dal laboratorio farmaceutico Mastelli.

Il folto gruppo di Soci e di simpatizzanti hanno seguito il percorso e le spiegazioni storiche del Dott. Mannisi, appassionato studioso ricercatore del nostro passato, iniziando dal Forte di Santa Tecla, sino alla "Villa Romana della Foce" messa a disposizione per l'occasione dall'Assessore alla Cultura Sivana Ormea.La visita è stata onorata dalla presenza del Governatore del Distretto 108 Ia3, dott. Senia Seno. Presente il Presidente Incoming Giancarlo Buschiazzo, che prenderà la guida del Lions Club Sanremo Host il primo Luglio 2021 e molti soci del Consiglio Direttivo. Una piacevole giornata di inizio estate, che ha degnamente accompagnato la bella iniziativa, realizzata a scopo benefico.Dopo la visita alla "Villa Romana" della foce e la presentazione del libro “Villa Matutiana: Sanremo al tempo dei Romani” di Giacomo Mannisi, la giornata si è conclusa con pranzo sociale ai "bagni la Bussola" (seguendo rigorosamente le direttive anti-covid, con distanziamento ai tavoli).

Il ritorno al tocco di Campana del Presidente del Club, riascoltare dopo tanti mesi gli Inni dedicati al Presidente del Lions International, l'inno europeo e a quello Italiano, cantato da tutti i presenti, seguito dalla lettura del Codice dell'Etica Lionistica, letto dal Cerimoniere Domenico Frattarola, non solo hanno fatto emozionare i presenti, ma hanno fatto dimenticare come per magia otto mesi di impossibilità a ritrovarsi, causa Covid, ed ha permesso lo scambio di opinioni e lo stimolo alla programmazione di future iniziative.Interessante e, per alcuni versi, commovente, quindi, questo primo meeting, all’insegna della cultura e dell’ amicizia che ha permesso di ri-condividere le attività sociali e benefiche realizzate, elementi caratteristici dello spirito Lionistico.

Il Presidente Roberto Pecchinino, al termine della giornata, ha ringraziato tutti i soci che sono intervenuti, con le loro famiglie, gli ospiti, l'Assessore alla Cultura Silvana Ormea e il dirigente dott. Fausto Galimberti, per la concessione della visita alla "Villa Romana", ed ha consegnato in segno di riconoscenza il guidoncino del Club a Sandro Lanzi, dei "Bagni La Bussola", per l'ottimo servizio e la professionale accoglienza riservata, per la prima riunione conviviale del 2021; un altro guidoncino è stato consegnato al dott. Giacomo Mannisi, per essere l'autore del libro "Villa Matutiana: Sanremo al tempo dei Romani" e per aver fatto da guida alla storia del Forte di Santa Tecla e alla scoperta della "villa Romana": un ultimo guidoncino è stato donato alla piccola Elisabetta Ghiringhelli, per aver fatto la passeggiata e seguito dei Lions con mamma Patrizia e papà Emanuele. Un giusto riconoscimento è stato tributato alla socia prof.ssa Anna Blangetti, per la sua preziosa e lionistica disponibilità.

L'evento del Lions Club Sanremo Host, è stato finalizzato a raccogliere contributi per la Fondazione Internazionale del Lions Club (LCIF), organismo che interviene in tutto il mondo nei casi di emergenza (soccorso in caso di calamità naturali, lotta contro la cecità, lotta contro il diabete, contro il cancro infantile, contro la fame), perche’ “dove c’è un bisogno, lì c’è un Lions”