Il 9 luglio a Monaco c'è il Meeting Herculis EBS, biglietterie aperte

La Fédération Monégasque d’Athlétisme conferma venerdì 9 luglio allo Stadio Luigi II l'edizione 2020 del Meeting Herculis EBS ed apre le biglietterie.



Hanno confermato la loro presenza campioni del mondo come come Rojas, Tamberi e Bedrani. Molti altri campioni si uniranno a loro nelle prossime settimane per partecipare all'evento di di Monaco.

Sono previste 14 prove:

Donne: 200m, 800m, 1500m, 3000m, salto triplo, salto in alto, giavellotto

Uomini: 200 m, 800 m, 1500 m, 400 m ostacoli, 3000 m siepi, salto in alto e salto in lungo.

Prezzo del biglietto tra 10 € e 50 €

Informazioni e prenotazioni su www.herculis.com