La Camera di Commercio di Imperia ospiterà il panel Liguria per il ‘PA Social Day’

Domani, martedì 8 giugno, tornerà il ‘PA Social Day’, evento nazionale organizzato dall’Associazione Nazionale Pa Social e dedicato alla comunicazione e innovazione digitale via web, social, chat e intelligenza artificiale nella Pubblica amministrazione. si tratta della quarta edizione dell'iniziativa e quest'anno il panel Liguria si svolgerà con collegamento dalla sede di Imperia della Camera di Commercio Riviere di Liguria.



L'ente è recentemente entrata a far parte di Pa Social. “Transizione al digitale: esempi di servizi per imprese e cittadini” è il tema scelto dal coordinamento Pa Social Liguria. In diretta da Imperia, alle ore 17.55, moderati da Federico Grasso, coordinatore Pa Social Liguria, interverranno: Enrico Molinari, team coordinator digital promoter Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Riviere di Liguria: "Blockchain come tecnologia "trust system" per certificare origine, qualità e anticontraffazione dei prodotti"; Alice Barbieri, responsabile progetti di orientamento di Regione Liguria – Aliseo "Aliseo e i servizi digitali della Regione Liguria per i più giovani: l’esperienza con Tik Tok"; Andrea Alejandro Merli, consultant InnoTech Hub, The European House – Ambrosetti - "L'Open innovation, via di sviluppo per la Liguria"

"L’evento quest’anno si svolgerà con un format misto dove i relatori interverranno da varie città italiane per collegarsi alla diretta nazionale: dalle 9 e fino alle 19 collegamenti, interventi, contributi e approfondimenti da tutta Italia, in diretta sulla pagina dedicata del sito www.pasocial.info e live su Facebook, Linkedin e YouTube, con aggiornamenti costanti sui profili social dell’Associazione Pa Social attraverso l’hashtag #pasocial" - ricordano dalla Camera di Commercio.



"Tanti gli argomenti che saranno approfonditi: sanità, gestione di emergenze ed eventi, smart working e opportunità del digitale, lotta alle fake news, turismo, sostenibilità, cyberbullismo, gestione delle community social, partecipazione sociale, innovazione nei servizi digitali, media education dalle 18 città coinvolte. Il programma completo è consultabile sul sito Web della Camera di commercio Riviere di Liguria a questo link"