Sanremo: minacce, inseguimenti e incendi, stalker 46enne portato in carcere dalla Polizia

Un 46enne di Sanremo, S.D., è stato arrestato dagli agenti del Commissariato, dopo l’aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari con la custodia in carcere.

L’uomo, dal marzo scorso, aveva stalkerizzato una donna di 36 anni della quale si era invaghito, con la quale non era mai iniziata una relazione sentimentale. La donna, esasperata dal fatto che lo stesso la seguisse quotidianamente nel tragitto per andare a lavoro e in diverse fasi della giornata nei luoghi da lei frequentati, ha chiesto un ammonimento al Questore di Imperia che, dati i fatti, è stato emesso.

Ma non è bastato perché dopo alcuni giorni la donna, spaventata dal 46ernne che continuava a perseguitarla, seguirla e minacciarla, le aveva anche incendiato il citofono della sua abitazione. Visto l’aggravarsi della vicenda e delle ripetute violazioni delle disposizioni, è stato instaurato un procedimento penale per il reato di stalking, concluso con il divieto di avvicinamento alla vittima.

L’uomo ha però proseguito, avvicinando anche amici e parenti per fare giungere alla donna messaggi minatori e creando quello stato di ansia e paura che la costringevano a cambiare le abitudini di vita. Il Gip lo ha così messo agli arresti domiciliari, violati nuovamente per minacciare la 36enne.

L’uomo, che si era già reso autore in passato di reati simili, sabato scorso è stato quindi arrestato e portato in carcere.