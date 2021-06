Coronavirus: ancora zero casi in provincia e tasso di positività nuovamente al minimo storico in regione

Come ogni lunedì sono pochi i tamponi eseguiti rispetto agli altri giorni della settimana, ma anche oggi il trend è quello in costante discesa per il Covid in Liguria.

Sono infatti 7 i nuovi positivi in tutta la regione, in base ai 1.421 tamponi molecolari (oltre ai 1.039 antigenici rapidi), uno ogni 203, pari allo 0,49%.

Anche oggi nella nostra provincia zero nuovi contagi, così come a Spezia mentre sono stati 3 nel savonese e 4 a Genova. Sono tre i morti per Covid segnalati oggi in Liguria, tra i quali una donna di 91 anni a Sanremo.

Tamponi processati con test molecolare: 1.308.410 (+ 1.421)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 336.780 (1.039)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 102.941 (+7)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 1.989 (-26)

Casi per provincia di residenza

Imperia 137 (-2)

Savona 282 (-7)

Genova 1.163 (-11)

La Spezia 270 (-3)

Residenti fuori regione o estero 58 (-)

Altro o in fase di verifica 79 (-3)

Totale 1.989 (-26)

Ospedalizzati: 100 (-7); 23 (-3)in terapia intensiva

Asl 1 - 13 (-4); 3 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 22 (-1); 0 (2) in terapia intensiva

San Martino - 27 (-1); 10 (-) in terapia intensiva

Galliera - 10 (-1); 3 (-) in terapia intensiva

Asl 3 – 16 (-2); 4 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 0; nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 12 (-2); 3 (-1) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 613 (-65)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 96.618 (+30)

Deceduti: 4.334 (+3)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 215 (-29)

Asl 2 -151 (-35)

Asl 3 - 462 (-50)

Asl 4 - 96 (+9)

Asl 5 - 167 (-9)

Totale - 1.091 (-14)

Dati vaccinazioni 7/6/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 1.131.100

Somministrati: 1.034.034

Percentuale: 91%