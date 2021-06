Stop al coprifuoco e locali aperti fino a tarda sera da oggi: Di Baldassare "C'è tanta euforia ma facciamo attenzione" (Video)

Da questa sera non ci sarà più il coprifuoco e i locali potranno tenere aperto fino a tardi la sera. Una giornata importante per il commercio, in particolare quello del food & beverage che negli ultimi 15 mesi ha sofferto per le continue aperture e chiusure, condite dalle molte restrizioni dettate dal Covid-19.

Si tratta di un momento vero di ripartenza, come confermato dal Presidente della Confcommercio di Sanremo, Andrea Di Baldassare: “E’ fondamentale non solo sul piano economico ma anche su quello psicologico. Ad oggi si sente quell’euforia della gente, che non ha più il problema del coprifuoco e delle zone colorate. E’ un successo per noi esercenti ma anche per la gente che ha bisogno di tornare alla normalità, anche senza dimenticare che la pandemia non è passata. Sicuramente i 15 mesi ci lasciano un disastro sul piano economico e, per questo chiediamo alla politica di non dimenticare, soprattutto per l’inverno che arriverà dopo l’estate. Chiediamo di sostenere le aziende in qualsiasi modo, affinchè le tipicità del territorio non vadano perse per eventuali grandi catene che vengono per investire”.

Fatto salvo che la campagna vaccinale sia fondamentale per uscire dall’empasse del Covid, quest’anno si vede un po’ più di responsabilità rispetto al ‘liberi tutti’ dell’anno scorso, quando in pochi rispettavano le normative: “E’ vero ma, quanto accaduto lo scorso anno era figlio degli errori della parte politica con tante scelte sbagliate, dopo che tutti quanti noi siamo rimasti chiusi in casa per due mesi. Basta pensare a quanto accaduto per i festeggiamenti sportivi, ma anche i trasporti pubblici e quanto accaduto negli autogrill, dove tutto era concesso e noi eravamo chiusi”.

Cosa si aspetta dall’estate 2021: “Un ritorno alla normalità, anche se non sarà facile perché nella mentalità della gente qualcosa è cambiato. Non torneremo ad abbracciarci ma vorrei tornare alla normalità, pur rispettando le basilari e normali regole sanitarie. Mi auguro che, quanto detto dal vice Ministro Costa, ad agosto si potrà viaggiare senza mascherine. Il vaccino è sicuramente l’unica soluzione, almeno per ora e dispiace sentire certi commenti da alcune persone che sostengono il contrario. Mi aspetto di vedere tanta gente e, almeno per ora, l’euforia c’è”.