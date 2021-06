Sanremo: i 'navigator' per il Reddito di Cittadinanza trovano casa al Palafiori (Foto e Video)

Il Centro per l'Impiego di Sanremo cambia 'casa'. Questa mattina è stato ufficializzato il trasloco degli uffici dei 'navigator' dal Mercato Annonario al Palafiori di corso Garibaldi, servizio di riferimento per i percettori di Reddito di Cittadinanza.

Alla presenza dell'assessore regionale al Lavoro, Gianni Berrino, e dell'assessore al Personale del Comune di Sanremo, Silvana Ormea, sono stati mostrati i nuovi spazi che ospiteranno, tra gli altri, anche i 'navigator' della Regione.

Un servizio che rende il Palafiori sempre più centrale nella vita quotidiana di sanremesi e turisti con: anagrafe, distribuzione kit per la differenziata, Asl1, centro vaccinale, emporio solidale, infopoint e, ora, anche il Centro per l'Impiego.

I 'navigator' resteranno al Palafiori fino a quando non saranno ultimati i lavori per la sistemazione degli spazi al primo piano del Mercato Annonario. Per il momento i nuovi uffici sono stati concessi in uso per un anno, ma il Comune è pronto a una proroga.

Le interviste