Pietrabruna: al via da oggi la distribuzione del kit per la differenziata con le isole 'informatizzate'

Da oggi a venerdì al via la campagna di distribuzione kit della raccolta differenziata nel Comune di Pietrabruna. Un servizio di raccolta dei rifiuti più moderno ed efficace, organizzato da Amaie Energia e basato su isole di contenitori informatizzati che riconosceranno l'utente tramite un badge e, per le case isolate, sul classico porta-a-porta. Tutti dovranno utilizzare i nuovi sacchi codificati e i nuovi mastelli e rispettare il nuovo calendario.

Una prima distribuzione capillare, organizzata nel capoluogo e nelle due frazioni di Boscomare e Torre Paponi dove i cittadini e i proprietari di seconde case potranno recarsi per ritirare il proprio kit personalizzato: mastelli, sacchi codificati, il nuovo calendario da appendere in casa, il Dizionario dei rifiuti e le istruzioni per il conferimento dei rifiuti.

Per informazioni si potrà chiamare il numero verde 800-025911 o scrivere a portaaporta@amaie-energia.it oppure inviare un messaggio whatsapp al n° 3371413084. L'invito del Comune è quello di recarsi in uno dei tre centri a disposizione, muniti di documento di identità e se possibile di bolletta TARI, ma anche di passare-parola ai conoscenti e se possibile di aiutare le persone più fragili. Il ritiro è delegabile ad altra persona con un semplice modulo scritto.