L'AIL trova casa a Taggia: è l'unico punto dell'associazione fino a Genova

Da domani l'Associazione Italiana contro Linfomi, Leucemie e Mieloma, troverà casa a Taggia. Il Comune ha messo a disposizione, a titolo gratuito, dei locali per ospitare questa realtà che oggi conta una ventina di volontarie dislocate in tutto il territorio provinciale.

L'AIL si collocherà nei locali dell'ex Comunità Montana, in Via San Francesco. La presidente Alida Anfossi aprirà la sede una volta alla settimana, al martedì, dalle 10 alle 12. L'inaugurazione si farà il 21 giugno, nella giornata nazionale della lotta contro le leucemie.

Quella di Taggia non sarà la sede provinciale dell'associazione ma un primo punto di incontro e sostegno per chi è colpito dalla malattia. Un presidio, l'unico attivo non solo sulla provincia di Imperia ma fino a Genova. La AIL è da sempre presente nella riviera dei fiori, portando anche nel ponente ligure le campagne di raccolta fondi nazionali, sia con la vendita delle uova di Pasqua piuttosto che delle stelle di Natale.

In questi anni, dalla sede nazionale dell'AIL a Roma, non è mancata l'attenzione sulla nostra provincia. Grazie al lavoro fatto negli ultimi 16 anni dalla presidente Anfossi sono arrivati anche aiuti importanti, come ad esempio la donazione di due lettini destinati al reparto di ematologia della ASL 1 imperiese, dei quali uno per la biopsia midollare.