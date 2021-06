La scuola di Triora vince il concorso 'Nel nome di Paolo e Giovanni' e riceve una speciale lezione di legalità con i Carabinieri

La scuola P.F. Ferraironi di Triora si è aggiudicata il primo premio, nella categoria riservata alle scuole elementari, del concorso 'Nel nome di Paolo e Giovanni', organizzato dal dall'Associazione Agende Rosse della Liguria. Per l'occasione, pochi giorni fa, gli alunni della scuola del paese delle streghe hanno ricevuto la targa premio per il lavoro presentato 'Il profumo della legalità'.



Inoltre, in occasione di questo nuovo importante riconoscimento in ricordo dei due magistrati, Falcone e Borsellino, i bimbi della scuola hanno ricevuto una speciale lezione di legalità dai rappresentanti locali dell'Arma dei Carabinieri.

Il maresciallo Luigi Rossi della caserma di Triora con Lgt. C. S. Mauro Felice Rinaldi e Car. Monia Catalano della caserma di Taggia hanno incontrato i bimbi del plesso di montagna per parlare della figura del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. All'incontro nel pomeriggio erano presenti per il comando Carabinieri di Sanremo il comandante Ten. Sebastiano Meloni e il Lgt. Renato Cavuoti della caserma di Badalucco.

"A nome mio, degli alunni e di tutte le colleghe desidero ringraziare il presidente dell'associazione Agende Rosse di Genova, Prof. Giuseppe Carbone e tutte le autorità civili e militari intervenute nella cerimonia di consegna del 1^ Premio regionale scuola primaria, "Nel nome di Paolo e Giovanni". - sottolinea l'insegnante Gianna Ozenda - È stata una giornata ricca di valori ed emozioni che rimarranno nel cuore di ognuno di noi".