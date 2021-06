La provincia di Imperia festeggia la zona bianca con l'incidenza più bassa in Italia per numero di contagi

La provincia di Imperia festeggia la zona bianca con l'incidenza più bassa in Italia, insieme a Oristano, per numero di contagi. Il report del Ministero della Salute mostra infatti la mappa dei casi di covid nel paese negli ultimi sette giorni. La media imperiese è la più bassa insieme a quella della città sarda.



In Liguria, da oggi zona bianca, l'incidenza dei casi sale a 14 in provincia di Savona, 13 in provincia di Genova e 10 in provincia di Spezia.