Al Museo Bicknell di Bordighera oltre 50 partecipanti per la giornata “Appuntamento in giardino”.

Sabato, oltre 50 appassionati, turisti e residenti, hanno partecipato alle iniziative del Museo Bicknell di Bordighera per la Giornata Nazionale “Appuntamento in giardino”. Un'iniziativa su scala nazionale organizzata dall’Associazione Parchi e Giardini d’Italia.

Le visite guidate del Parco e del Museo sono state anche il primo evento pubblico dell’anno 2021 in presenza organizzato dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri. "I visitatori, alternatisi in diversi gruppi per garantire il rispetto delle normative antipandemiche, a partire dalle ore 15 hanno potuto scoprire i segreti e i particolari delle specie botaniche presenti nel parco grazie alla competenza e alla passione dell’esperto Claudio Littardi" - raccontano dal Museo.



"Per i molti visitatori che non conoscevano ancora Clarence Bicknell è stato inoltre possibile visitare il Museo con visita guidata e un approfondimento sui libri e sulle collezioni di argomento botanico a cura del bibliotecario Giovanni Russo. - aggiungono - Il giardino del Museo Bicknell è stato selezionato dal progetto “Garden Route Italia”, la guida ufficiale di qualità che comprende oltre 200 giardini italiani, e fa parte dell'itinerario 'Giardini di mare tra Ponente e Levante'".