Strada Provinciale 65 dissestata: la protesta di un nostro lettore "Situazione disastrosa" (Foto)

Scarsa manutenzione, sia del manto stradale che dello sfalcio a bordo strada. Queste le maggiori problematiche segnalate sulla Strada Provinciale 65 in direzione Langan, dal nostro lettore Angelo Bracco:

“Compresa la pulizia delle cunette – ci scrive - che è totalmente assente e ciò crea la possibilità all’acqua, che va a scorrere sulla strada, di creare ulteriori buchi all’interno della carreggiata peggiorando ulteriormente la situazione. C’è anche una grossa frana, tuttora in movimento, che ha portato via una notevole porzione di strada. La problematica più importate rimane comunque il mantenimento del manto stradale perché se si parte da Molini di Triora e si sale fino a Colle Langan, non si trova nemmeno un chilometro senza una grande buca. Ai bordi di tutta la strada si trovano inoltre numerosi alberi caduti, pietre e ghiaino. Tutto questo va a svantaggio del turismo sia della valle Argentina che della Val Nervia e di tutto il territorio circostante senza dimenticare la presenza di due ristoranti a Colle Melosa e uno a Colle Langan che continuano a riscontrare problematiche per essere raggiunti dai propri clienti”.