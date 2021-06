Target: V. Metal, un’esperienza artigiana che si tramanda di padre in figlio

L’azienda metalmeccanica Vivaldi Metal (V Metal SRL) nasce nel 2001 come azienda artigiana operante nella costruzione e assemblaggio di strutture in acciaio inossidabile ed in ferro per i settori navale, industriale e civile, con un’esperienza familiare che si tramanda di padre in figlio dal 1921.

L’azienda, gestita da Donatella e dal fratello Giampiero Vivaldi, si avvale di personale qualificato e professionale, i dipendenti sono specializzati in tornitura, pressopiegatura e fresatura. Il reparto operativo è costituito prevalentemente da giovani lavoratori che oggi risultano essere i più abili per quanto riguarda le nuove tecnologie. L’azienda vanta inoltre un ufficio tecnico attrezzato di sistemi di progettazione che le permettono di eseguire lavori in collaborazione con aziende leader a livello internazionale nei settori nautico, industriale e civile.

La V. Metal offe lavorazioni in acciaio inox e lavorazioni in ferro di altissima qualità. Inoltre è specializzata in lavorazioni di bordo e di arredamento nautico, si occupa della creazione e riparazione di pezzi si barche in acciaio inox, esegue saldature, fresature, tagli laser e molto altro.

L’azienda dispone di attrezzature e macchinari specializzati e sempre all’avanguardia che consentono di garantire: taglio Plasma cnc, sagomature e lavorazione meccanica di precisione. L’esperienza, la passione ma soprattutto l’innovazione continua sono infatti fondamentali per mandare avanti un impresa artigianale di questo calibro.

La V.Metal esporta numerosi prodotti all’estero e soprattutto in Francia. Il made in Italy rimane per l’azienda un grande punto di forza, “il senso del bello” che noi italiani abbiamo intrinseco in noi fin dalla nascita viene riconosciuto infatti in tutto il mondo.