Fiera del Libro di Imperia: grande successo per Barbara Ronchi della Rocca

Un pubblico numeroso e attento ha seguito l’incontro “Fiori e bollicine” con Barbara Ronchi della Rocca, che per l’occasione ha presentato due libri “Il galateo dei fiori” e “Bollicine, che passione!” (Edizioni ZEM).

Introdotta da Introducono Giuliano Ferrari e Claudio Porchia, la giornalista televisiva ha parlato del linguaggio dei fiori e condotto il pubblico in gran parte femminile alla scoperta del magico mondo floreale.

Dopo aver risposto alle domande su a chi, quando e perché regalare fiori, che da sempre sono utilizzati per esprimere un augurio o un ringraziamento, Barbara ha parlato anche di spumante, un incontro ricco di curiosità e informazioni utili per scoprire il mondo delle bollicine: per saperle gustare, per educare i meno esperti e per accontentare i più raffinati.

Grazie ai sommelier della FISAR, Ivano Brunengo e Carla Moretto con Giovanni e Simona il pubblico ha degustato delle ottime bollicine liguri: “Bolle Rosa” e “Piganò” messe a disposizione da Vite in Riviera e “Duezerosette” della tenuta Maffone.

Il gusto gradevole delle bollicine è stato esaltato dagli ottimi salumi e deliziosi formaggi selezionati da Domenico e Tiziano Elena della gastronomia e da Sara titolare del “Resciou”, che durante lo svolgimento della fiera continua a proporre i piatti tipici della tradizione ligure.