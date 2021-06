Imperia: multe agli scooter parcheggiati fuori dagli stalli, proteste oggi pomeriggio al Parco Urbano (Foto)

Genitori furenti per le multe comminate dalla Polizia Municipale, oggi pomeriggio al Parco Urbano di Imperia, dove si svolge la cerimonia per l’arrivo di Martina Martini, che il 2 giugno è partita da Roma ed è arrivata a Imperia, pedalando e raccogliendo fondi per l'associazione imperiese, la ‘Giraffa a Rotelle’.

Il fatto è montato perché i presenti avevano lasciato le moto effettivamente fuori dagli stalli previsti e la Polizia Municipale ha così elevato una serie di multe, cinque in tutto. Non sono mancate le lamentele e le proteste, anche in funzione della manifestazione, organizzata per scopi sociali.

La polizia locale aveva avvisato gli organizzatori che c'erano dei mezzi in divieto di sosta e infatti, al megafono, era stato dato l'avviso. Alcuni scooter, però non sono stati spostati e le sanzioni sono state inevitabili anche perchè da quella strada sarebbe dovuta transitare, in caso di emergenza, l'ambulanza.