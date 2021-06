CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, domenica 6 giugno 2021

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 1 dell'Ariston di Sanremo

SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

- CRUDELIA – ore 16.45 - 20.00 – di Craig Gillespie - con Emma Stone, Emma Thompson, Mark Strong, Paul Walter Hauser, Jamie Demetriou – Commedia/Poliziesco - "Ambientato durante la rivoluzione punk rock nella Londra degli anni Settanta, segue le vicende di una giovane truffatrice di nome Estella, una ragazza intelligente e creativa determinata a farsi un nome con le sue creazioni. Fa amicizia con una coppia di giovani ladri che apprezzano la sua inclinazione alla cattiveria e insieme riescono a costruirsi una vita per le strade di Londra. Un giorno, il talento di Estella per la moda cattura l'attenzione della Baronessa von Hellman, una leggenda della moda incredibilmente chic e terribilmente raffinata. Ma la loro relazione mette in moto una serie di eventi e rivelazioni che portano Estella ad abbracciare il suo lato malvagio e a diventare la prorompente e vendicativa Cruella…”

Voto della critica: ***



Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- THE FATHER – ore 17.00 - 20.15 – di Florian Zeller - con Anthony Hopkins, Olivia Colman, Imogen Poots, Rufus Sewell, Olivia Williams - Drammatico - "Anthony ha 81 anni. Vive da solo nel suo appartamento londinese e rifiuta tutte le persone che sua figlia Anne cerca di imporgli. Presto però Anne non potrà più andarlo a trovare tutti i giorni: ha preso la decisione di trasferirsi a Parigi con un uomo che ha appena conosciuto... Ma se è così, allora chi è l'estraneo che piomba all'improvviso nel soggiorno della casa di Anthony, sostenendo di essere sposato con Anne da oltre dieci anni? E perché afferma con tanta convinzione che quella dove vive è casa sua e della figlia? Eppure Anthony è sicuro che quello sia il suo appartamento. Sembra esserci nell'aria qualcosa di strano, come se il mondo ad un tratto avesse smesso di seguire le regole abituali. Smarrito in un labirinto di domande senza risposta, Anthony cerca disperatamente di capire che cosa stia succedendo attorno a lui…”

Voto della critica: ****

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- 100% LUPO – ore 17.10 – di Alexs Stadermann - Animazione - "Freddy Lupin, erede alla guida di un'orgogliosa linea familiare di lupi mannari. E' certo di diventare il lupo mannaro più temibile di sempre, ma allo scoccare del suo 14° compleanno, durante il rito della sua prima trasformazione qualcosa va storto e Freddy si trova trasformato in un feroce... barboncino. Isolato dagli anziani del branco, Freddy ha tempo fino al prossimo sorgere della luna per dimostrare di avere il cuore di un lupo, o rischiare di essere cacciato per sempre. Con l'aiuto di un improbabile alleato, un randagio di strada chiamato Batty, Freddy deve superare il suo aspetto rosa e soffice per dimostrare di essere ancora al 100% Lupo…”

Voto della critica: **

- IL CATTIVO POETA – ore 17.30 - 20.30 – di Gianluca Jodice - con Sergio Castellitto, Francesco Patané, Tommaso Ragno, Clotilde Courau, Fausto Russo Alesi - Biografico - "1936. Giovanni Comini è stato appena promosso federale, il più giovane che l'Italia possa vantare. Ha voluto così il suo mentore, Achille Starace, segretario del Partito Fascista e numero due del regime. Comini viene subito convocato a Roma per una missione delicata: dovrà sorvegliare Gabriele d'Annunzio e metterlo nella condizione di non nuocere... Già, perché il Vate, il poeta nazionale, negli ultimi tempi appare contrariato, e Mussolini teme possa danneggiare la sua imminente alleanza con la Germania di Hitler. Ma al Vittoriale, il disegno politico di cui Comini è solo un piccolo esecutore inizierà a perdere i suoi solidi contorni e il giovane federale, diviso tra la fedeltà al Partito e la fascinazione per il poeta, finirà per mettere in serio pericolo la sua lanciata carriera…”

Voto della critica: ****

Roof 2 (tel. 0184 506060)

- THE CONJURING 3 – ore 17.30 - 20.45 – di Michael Chaves - con Vera Farmiga, Patrick Wilson, Ruairi O'Connor, Sarah Catherine Hook, Julian Hilliard - Horror/Thriller - "Una storia agghiacciante di terrore, omicidio e male sconosciuto che ha scioccato persino gli investigatori paranormali della vita reale Ed e Lorraine Warren. Uno dei casi più sensazionali di cui si siano mai occupati, inizia con la lotta per l'anima di un giovane ragazzo, che ha portato i due demonologi a cose mai viste prima, segnando la prima volta nella storia degli Stati Uniti in cui un sospetto omicida avrebbe reclamato la sua possessione demoniaca come difesa…”

Voto della critica: **

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- TUTTI PER UMA – ore 17.20 - 20.40 – di Susy Laude - con Pietro Sermonti, Pasquale Petrolo, Antonio Catania, Laura Bilgeri, Dino Abbrescia - Commedia - "I Ferliga sono una famiglia di viticoltori tutta al maschile, composta da Nonno Attila, padre padrone all'antica, il fratello minore Dante, bambinone mai cresciuto, il figlio Ezio, vedovo che si è dato all'apicoltura, e i nipotini Francesco, appassionato di danza, ed Emanuele, il più piccolo. Maschio anche il cane, Mimmo. Tra continui litigi e reciproche insofferenze, tutti provano inutilmente a raddrizzare l'azienda di famiglia, un tempo famosa in tutta Italia, ma ormai indebitata e quasi in mano alle banche. Con l'arrivo di Uma, però, le cose cambiano. Invece di scappare da quel manicomio, la misteriosa ragazza deciderà di aiutarli, portandoli a tirar fuori il meglio di loro…”

Voto della critica: **

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- ESTATE ‘85 – ore 17.15 - 20.20 – di François Ozon - con Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge, Valeria Bruni Tedeschi, Melvil Poupaud - Drammatico - "Nel corso dell'estate del 1985, il 16enne Alexis conosce il 18enne David che lo salva dal rischio di naufragio al largo di una cittadina balneare sulle coste della Normandia. Ad Alexis sembra di aver finalmente incontrato l'amico dei suoi sogni, ma questo sogno durerà più a lungo di una sola estate?…”

Voto della critica: ****

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Doppia Programmazione

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- UN ALTRO GIRO – ore 16.30 - 19.00 - 21.00 – di Thomas Vinterberg - con Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang, Lars Ranthe, Maria Bonnevie - Drammatico - "C'è una teoria secondo la quale tutti noi siamo nati con una piccola quantità di alcol già presente nel sangue e che, pertanto, una piccola ebbrezza possa aprire le nostre menti al mondo che ci circonda, diminuendo la nostra percezione dei problemi e aumentando la nostra creatività. Rincuorati da questa teoria, Martin e tre suoi amici, tutti annoiati insegnanti delle superiori, intraprendono un esperimento per mantenere un livello costante di ubriachezza durante tutta la giornata lavorativa. Se Churchill vinse la seconda guerra mondiale in preda a un pesante stordimento da alcol, chissà cosa potrebbero fare pochi bicchieri per loro e per i loro studenti? I primi risultati sono positivi e il piccolo progetto degli insegnanti si trasforma in un vero e proprio studio accademico. Sia le loro classi che i loro risultati personali continuano a migliorare e il gruppo si sente di nuovo vivo! Ben presto alcuni dei partecipanti vedono ulteriori miglioramenti e altri escono dai binari. Diventa sempre più chiaro che, anche se l'alcol può aver alimentato grandi risultati nella storia del mondo, alcuni azzardi portano delle serie conseguenze…”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.cinematografo.it