Imperia, incidente nella notte in piazza Dante: due giovani sbandano con lo scooter e si schiantano contro un'auto parcheggiata

Incidente nella notte a Imperia. Due giovani, per cause ancora in corso di accertamento, a bordo di uno scooter si sono schiantati contro un'auto in sosta. Fortunatamente non hanno riportato traumi gravi, ma per accertamenti sono stati trasportati in ospedale dai sanitari del 118 e dai militi di Croce Rossa e Croce d'Oro intervenuti sul posto.

Per i rilievi sono intervenuti invece, i Carabinieri e la polizia locale che hanno avviato accertamenti. I due ventenni infatti, rischiano una sanzione amministrativa - in assenza di valide motivazioni, per aver violato il coprifuoco, ma anche per guida in stato d'ebbrezza.