Partenza con il botto per i Judoka del Budo Sanremo alle Finali Nazionali ENDAS

Partenza con il botto per i Judoka del BUDO Sanremo che nella giornata della festa della Repubblica hanno disputato le Finali Nazionali ENDAS.



Nella cornice del Palazzetto di Cerro al Lambro si sono confrontati per la prima volta da Febbraio 2020 i migliori club d'Italia desiderosi di una ripresa delle competizioni. Ottima l'organizzazione ed ottimo il risultato dei Judoka allenati dal Tecnico Nicola Gianforte che hanno conquistato entrambi le rispettive Finali raggiungendo il secondo gradino del podio. Valentina Palagi si piazza seconda nei -63kg U15 come il compagno di club Federico Iezzi che centra l'obiettivo con un argento nei -50kg U15. Soddisfatto il presidente Cinzia Cavaliere: "Non era semplice mettere in discussione in una gara gli ultimi 16 mesi di allenamenti ma i ragazzi hanno affrontato la sfida con una sicurezza ed una maturità davvero notevoli per degli atleti così giovani, l'ottimo risultato è figlio del mix vincente della preparazione fatta in palestra e della serietà con cui questi ragazzi e le loro famiglie vivono questo meraviglioso percorso di vita. Ma già da oggi guardiamo agli appuntamenti che ci vedranno impegnati nelle prossime settimane".