Pallanuoto: girone 1 di Serie B, domenica big match tra Rari Nantes Imperia e Locatelli

Tutto pronto alla piscina Cascione di Imperia per il big match del girone 1 di Serie B. La Rari Nantes Imperia, seconda in classifica, ospiterà la Locatelli capolista per la penultima giornata della stagione regolare.



La formazione genovese è l'unica ad aver battuto i ragazzi di Fratoni con il rocambolesco 11-10 di Sori dello scorso fine marzo. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 18:30, alla Piscina 'Cascione', di sabato 5 giugno. A dirigere l'incontro sarà il signor Francesco Di Peso che svolgerà anche la mansione di delegato.