Circa 120 iscritti da molte regioni italiane alla 17a edizione della 'Imperia a tappe'

Grande adesione per la 17a edizione di ‘Imperia a tappe’ che in pochi giorni, vista la situazione che si era creata in Italia, è stata organizzata grazie anche ad alcuni sponsor.

Circa 120 iscritti per i tre giorni di gare, un bel numero di partecipanti provenienti da tante regioni italiane: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli, Emilia Romagna, Toscana e Marche.

Anche se si tratta di una manifestazione aperta a tutti, ci sono atleti di assoluto livello che approfittano di queste gare per i loro allenamenti finalizzati a gare importanti in calendario.

La classifica verrà stilata alla fine delle tre gare, ma è possibile iscriversi anche ad una singola competizione, naturalmente senza comparire nelle classifiche generali.