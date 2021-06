Congresso del Partito Democratico: c'è una terza lista, la conferma da 'Energia Democratica Liguria'

C'è un alternativa ai nomi già usciti in questi giorni per il prossimo congresso provinciale del Partito Democratico. Un nutrito gruppo di tesserati, tra questi parte del gruppo dirigente di Sanremo (Marco Torre, Flavio Di Malta, Alessandra Pozzato) sta lavorando ad una terza lista ed una terza candidatura che non sia riconducibile ai classici gruppi.

Iniziativa che ha visto anche l'adesione di Alessandro Biamonti punto di riferimento per ‘Energia Democratica Liguria’. Tra i principi già emersi e messi alla base del programma la vocazione pluralista e maggioritaria per un partito democratico che possa diventare protagonista facendo finalmente un cambio di passo.

“Riteniamo che lo si debba fare – evidenzia EDL - partendo dalla gestione del partito a livello provinciale e che lo si possa fare rimettendo al centro i circoli e la partecipazione degli iscritti, passaggio fondamentale per aprire il partito a nuove energie necessarie per un profondo rinnovamento della classe dirigente che si attende da tempo. Serve un Partito Democratico che rimetta al centro e renda prioritarie questioni come il lavoro e la coesione sociale, lo sviluppo sostenibile del territorio, un sistema sanitario moderno e valido, e un piano infrastrutturale che è fondamentale per il turismo e la sua filiera comparto trainante per tutto il ponente”.

Questa sera, il gruppo, si riunirà per valutare quale miglior proposta formulare per dare un contributo utile alla crescita del PD. “Un operazione che evidenzia la vivacità del partito – termina EDL - e che vuole arricchire il dibattito congressuale in un momento cruciale per la ripresa dell'attività politica postpandemica”.