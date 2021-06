Bordighera: accordo tra Comune e ‘Piatti Tennis Center’ per la promozione della città (Foto)

Firmato questa mattina alla presenza dell’assessore Gnutti e dal dirigente Sacchetti un importante accordo con il ‘Piatti Tennis Center’. Il sindaco Ingenito comunica l’intenzione e la “certezza di lavorare insieme al fine di promuovere l’immagine della Città delle Palme, valorizzare il Lawn Tennis Club 1978 e proiettare nel futuro lo storico legame che c’è tra Bordighera e questo nobile sport”.

Ingenito ringrazia Riccardo Piatti e il suo team per “aver scelto Bordighera, nel 2017 come sede del suo polo di eccellenza e oggi come partner di una collaborazione che saprà dare grandi risultati”. Un’attrazione unica in più, per turisti e sportivi, per entrambe le cose, e per tutti gli amanti della città di Monet.