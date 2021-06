Amministrative a Diano Marina: il Partito Democratico aderisce alla lista 'Diano Domani' e sosterrà Parrella

“Girando per Diano molti cittadini ci chiedono: cosa fate voi del Partito Democratico nelle prossime elezioni amministrative? Da parte nostra fin da quando siamo saliti con l’elezione di Marco Ghirelli in minoranza abbiamo pensato che la prossima sfida fosse quella di contribuire a costruire un progetto civico, nel quale molti potessero riconoscersi, per poter ambire fattivamente ad amministrare Diano Marina e progettare insieme il nostro futuro, per fare della nostra bella 'Dian' un luogo più bello in cui vivere e lavorare".

Con queste parole il Partito Democratico della cittadina dianese ormai vicina alle elezioni, interviene sostenendo la candidatura di Francesco Parrella alla carica di Sindaco con la lista civica 'Diano Domani.

"Ritroviamo la forza e il coraggio che serve oggi - termina il PD - per cogliere nuove opportunità e per vincere insieme indossando con fierezza i colori di Diano Marina, senza bandierine di sorta, costruendo una città più forte, più competitiva, più solidale e più unita. Siamo al fianco di Francesco con orgoglio, passione e coraggio, per superare le sfide che ci attendono e per ideare la nostra Diano di domani”.