L'Oroscopo di Corinne per la settimana dal 4 all'11 giugno

Ariete: tra alti e bassi i giorni scorreranno talmente velocemente dal rendere difficile terminare tutto quello che avevate iniziato… Oltretutto un Marte ingiurioso favorirà, per qualche nativo, un vago desiderio di trasgressione che, se può deliziare i single, creerà dei problemini a chi, essendo impegnato, rischia di venir scoperto con tanto di presumibili conseguenze. Lo stress inoltre giocherà brutti scherzi portandovi a peccare di distrazione dimenticando o perdendo fogli od incartamenti.



Toro: il corrente periodo appare tracimante di trambusti, babilonie e proposte puzzanti di bruciato: a tal riguardo pigliate tempo e non date risposte immediate… Considerato un alleggerimento del conto in banca attenti a non spendere e spandere per poi trovarvi col portafoglio frignante. Ritrovi mangerecci, rustici, genuini e birichini entusiasmeranno i più pazzerelloni mentre in ambito sia operativo che privato aspettatevi dei voltafaccia e non date nulla per scontato.



Gemelli: con Giove ostile i disguidi traboccheranno... Un buon stratagemma sarà quello di non infuriarvi, ribattere adeguatamente alle pretese di impertinenti maleducati e imparare a farvi rispettare. Diciamo che non siete un granché contenti di come stanno andando talune faccende e che vorreste il meglio per voi e per i vostri cari ma abbattersi non serve a niente… Lottate in nome di un ideale e la spunterete! Compleanno singolare con tanto di regalino speciale. Salute da salvaguardare.



Cancro: tranquillizzatevi e pazientate in quanto solo il tempo vi darà ragione potendo così finalmente brindare all’ostacolo sormontato, alla felicità bramata, al riconoscimento ampiamente guadagnato! L’essenziale sarà non dar peso a quisquilie, mettere in riga chi approfitta della vostra disponibilità e tenere sotto stretta vigilanza amore, benessere e valute! Quattrini da sborsare per casa, impianti, veicoli, regali o manutenzioni. Scoprirete inoltre che qualcuno vi ha detto una bugia.



Leone: incrociate le dita e auspicatevi di riuscire in un obiettivo difficoltoso ma non impossibile… La settimana annovererà una marea di interrogativi poi, uno squarcio di luce irromperà nel tran tran riattizzando la fiamma di desideri destinati ad avverarsi! Ciononostante vi inalbererete causa la faccia tosta di un tipo egoista oppure resterete male dinanzi all’altrui indifferenza o a una rispostaccia. Curate altresì l’alimentazione, non agitatevi e non andate nel pallone!



Vergine: causa Giove opposto tutto sembra così effimero dal buttarvi in pasto al disfattismo…La carretta la dovete tirare ma di punto in bianco dalla nebbia dell’incognita affioreranno delle impensate risoluzioni e ciò che era impedito si sbloccherà! Nel trattare con soggetti presuntuosi e falsetti anziché farvi saltare i nervetti usate diplomazia e se qualcuno si comporta ancora scorrettamente liquidatelo elegantemente. Da fuori giungerà invece una bella novella e un’amica vi sosterrà.



Bilancia: uno spizzico di affanno colpirà a tradimento ma trattasi soltanto di stanchezza o di problemini che tenderete ad ingigantire. Da quello che è successo, da quasi due anni ad oggi, avete capito che ogni attimo va vissuto intensamente, che bisogna pigliare la vita con filosofia e non trascurare gli affetti più cari. Una sorpresa, un invito, un incontro rallegrerà e finalmente potrete realizzare ciò che maggiormente vi sta a cuore. Nel week end una gitarella non guasterebbe.



Scorpione: la corazza che vi contraddistingue servirà per difendervi da intrusioni ma, almeno con gli intimi, abbandonatevi a dolci emozioni, riscoprite la gioia di essere utili e trattate il prossimo come vorreste essere trattati. Le perplessità esorbiteranno e un viavai di notizie astruse vi metterà sul chi va là ma grazie ad un savio consiglio avrete le idee più chiare.... Il prodigo Giove esorta ad inebriare la fortuna giocando al Lotto i vostri dati di nascita o quelli di un defunto. Sabato fermentato.



Sagittario: non sarà semplice afferrare le intenzioni di chi cambia le carte in tavola e taluni fatti verranno esposti in una maniera talmente arruffata dal tribolare a metterne insieme i tasselli almeno finché non capirete chi mente e chi dice la verità. Non sono altresì da escludere dei contatti con enti sanitari, giuridici o pubblici, con località acquatiche, gente lunatica nonché dei bisticci col partner, parenti o stretti conoscenti e l’obbligo di stare accanto a chi ha bisogno di voi in ogni istante.



Capricorno: quanti eventi sono scivolati sulla superficie della quotidianità e quante cose son rimaste bloccate ma, se la tranquillità risulta un miraggio, forza e coraggio in quanto prestissimo, grazie ad un prelibato aspetto di Giove inizierete a riscattarvi e a respirare… Permangono dei corrucci spettanti voi, uno strettissimo familiare o una questione da sistemare, però anche qui ve la sbroglierete superbamente. Consigliabile rinforzare le difese immunitarie.



Acquario: qualcosa turba o non siete in perfetta forma al punto di posticipare degli impegni con l’intento di dedicare più spazio alla soluzione di diversi problemi… Chi aspira ad un miglioramento sul fronte generale sappia che questo avverrà ma soltanto dopo esser passati attraverso il vaglio di un’altra prova. Preventivate inoltre degli sborsi per macchina, scadenze, vestiario o domicilio ma pure dei compiacimenti per la riuscita di un progettino. Tendenza a spaccare oggetti.



Pesci: confidate nel primo quarto di Luna che, formandosi il 2 giugno proprio nella vostra costellazione, permetterà di avviare iniziative, concludere un affare, rivedere un essere caro, dare sfogo alla fantasia e credere in quei sogni destinati, pur se più avanti, a materializzarsi. Un week-end all’insegna del sollazzo, un raduno tra amici, una cenetta o un fuori porta aiuterà a riacquistare energia ed allegria. Persona da ringraziare o omaggiare e acciacchino da



Certe persone son come le stelle: portano luce nel buio dell’anima.