E' scivolata via in pochi più di due ore la partita odierna al Roland Garros tra Fabio Fognini e l'argentino Federico Delbonis.

Il giocatore sudamericano ha avuto la meglio nei sedicesimi di finale per tre set a zero (6-4, 6-1, 6-3) eliminando il portacolori taggese dal tabellone del torneo in terra battuta più importante al mondo.