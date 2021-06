Ventimiglia: telecamere di Mediaset in città per uno speciale dedicato allo chef Diego Pani e al suo 'Marco Polo'

Le telecamere di Mediaset approdano a Ventimiglia puntando gli obiettivi proprio sulla sua lucente e meravigliosa costa dove sorge il ristornate 'Marco Polo', leggendario locale la cui storia resta fortemente inscindibile da quella della città di confine.

Lo speciale di Italia 1 sarà dedicato allo chef Diego Pani, giovane talento della cucina ligure, eccellenza del territorio, oltre che a narrare le vicende del ristorante. Nel corso della trasmissione lo chef rivelerà alcune delle sue ricette ai telespettatori. Un’occasione da non perdere per apprendere le tecniche di una tradizione culinaria dalle remote origini attraverso lo sguardo innovatore e moderno del genio di Pani.

Lo chef, è anche leader del 'Desco Secondino', l’associazione con cui interviene durante l’anno, con il sostegno di colleghi ristoratori, in soccorso dei bisognosi, offrendo loro del cibo e organizzando iniziative durante momenti critici per Ventimiglia, come dopo l’alluvione o durante la pandemia.

Pani si dice orgoglioso di riuscire a portare la città che adora all’attenzione della tv nazionale. Quella città spesso maltrattata e umiliata da fatti di cronaca che trovano spazio sui media nazionali, in realtà pregna di eccellenze e attrazioni turistiche, dal paesaggio favoloso e dalla buona cucina.

Il servizio andrà in onda nei prossimi giorni dopo il telegiornale della sera.