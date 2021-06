Diano Marina: quattro appuntamenti tra luglio e agosto per il ritorno della rassegna 'Folk in Diano'

Torna quest’estate l’appuntamento con ‘Folk in Diano’. Quattro le serate previste: l’8 luglio con i ‘Tazenda’ che presenteranno il nuovo disco “Antìstasis” (premio Franco Carli per la cultura popolare 2021): il 22 luglio con Enrico Beruschi e lo spettacolo “Un Milanese al mare!”; il 5 agosto Antonio Carli e Andrea Elena in “Carosello e tutti a nanna!” le più belle canzoni italiane degli anni 50/60; infine il 19 agosto Marco Cambri in concerto con “Saera i euggi”.

Il successo delle edizioni precedenti ha spinto l'amministrazione Dianese a rinnovare l'appuntamento con la cultura popolare che questo festival, nella sua originalità vuole conservare e tramandare. La canzone d'autore, ancora protagonista del premio, erede naturale della cultura popolare e delle sue tradizioni, figure e luoghi. Un quarto appuntamento molto importante, contraddistinto da ospiti sempre più noti nel panorama musicale popolare nazionale ed internazionale.