Capelli colorati, come prendersene cura al meglio?

Scegliere di colorarsi i capelli è diventato sempre più di moda. Viola, blu e rosa sono i colori di tendenza di questo anno. Colori, che con il tempo possono diventare meno brillanti e poco vivaci se non si segue una serie di trattamenti per prendersene cura al meglio.



Ecco 5 consigli che sono la base per prendersi cura dei propri capelli colorati.



1: Scegliere con attenzione lo shampoo



Per prendersi cura dei propri capelli nel modo più opportuno, la scelta dello shampoo è il primo fattore da considerare. Uno shampoo che permette di mantenere in salute il capello – e allo stesso tempo che non faccia opacizzare il colore della tinta – è uno shampoo senza solfati. La presenza di solfati in alcuni shampoo, porta il capello a perdere parte della sua umidità. Fattore non propriamente ideale per chi ha decolorato il capello.



2: Idratare sempre al meglio i capelli



Uno degli effetti meno salutari delle colorazioni per i capelli è senza ombra di dubbio quello di far perdere idratazione alla radice e al fusto del capello. Per non far perdere idratazione al capello, oltre naturalmente a scegliere uno shampoo di buona qualità, è bene acquistare delle maschere idratanti e olii idratanti per il proprio beauty case.



Il loro apporto, prima e dopo il lavaggio del capello, permettono di mantenere la giusta quantità di umidità nel capello.



3: Utilizzare una maschera proteica



Anche se non si ha molto tempo per prendersi cura dei propri capelli, è bene riservarsi almeno un’oretta ogni settimana per applicare una maschera proteica. Prima di farsi lo shampoo, magari durante il fine settimana quando si ha più tempo, è bene applicare un’ora prima una maschera proteica per idratare profondamente i propri capelli. Le maschere proteiche sono ottime anche per aiutare il ripristino dei capelli danneggiati.



Per chi vuole farsene una in casa, può sbattere un uovo con due cucchiai di maionese in una ciotola. Quando il composto è omogeneo si può applicare sui capelli per almeno 20 minuti. Si consiglia di applicare la maschera almeno per 60 minuti, per avere i migliori risultati.



4: Scegliere balsami ultra-nutrienti



Oltre a utilizzare uno shampoo di buona qualità per i propri capelli colorati, è bene non dimenticare di utilizzare un balsamo ultra-nutriente. Il suo compito, è quello di trasmettere ai capelli ancora più nutrimenti e sostanze utili al loro benessere. Sostanze, che grazie all’azione di pulizia dello shampoo possono arrivare più in profondità e distribuirsi meglio grazie alla non presenza di polvere e sporcizia sulla cute.



5: Non utilizzare le piastre o arricciacapelli



I capelli colorati, che già hanno perso parte della loro umidità, una volta sottoposti a l’azione di piastre o arricciacapelli possono perdere la quasi totalità dell’umidità presente. Fattore che può portare a indebolirli e cadere nel medio/breve termine. In particolare se si sceglie di utilizzare questi due strumenti per molte volte alla settimana.



Come si è potuto vedere, le azioni da seguire non sono molte e sono tutte semplici da seguire. Per chi vuole avere sempre dei capelli in ordine e in salute, oltre a colori vivaci e decisamente brillanti, grazie a questi 5 semplici consigli lo potrà avere. È opportuno ricordare, che se si hanno dei dubbi su uno o più di questi consigli, è sempre bene chiedere un consiglio al proprio parrucchiere di fiducia.