Pieve di Teco, morte dell'allevatore Rovere, il cordoglio del sindaco Alessandri: "Una notizia che getta l'intera comunità nello sconforto"

“Una notizia che ci addolora profondamente e getta l’intera comunità pievese nello sconforto. Giungano le mie più sentite condoglianze, nonché di tutta l’amministrazione comunale, alla famiglia Rovere, alla mamma di Fabio, Giuseppina, e al papà Ferruccio nonché alla moglie e a tutti i suoi affetti più cari”.

Lo dichiara il sindaco di Pieve di Teco, Alessandro Alessandri in merito alla scomparsa di Fabio Rovere, l'allevatore di 48 anni morto oggi in seguito ad un incidente con il trattore. L'uomo stava lavorando in campagna ed è rimasto schiacciato dal mezzo.

“Fabio Rovere era un grande lavoratore, amante della natura e degli animali. Una tragedia questa davvero ingiusta che ci lascia attoniti. In questo triste momento noi tutti ci stringiamo alla famiglia, agli amici e ai parenti tutti, conclude il sindaco, che piangono un nostro concittadino della Valle Arroscia di soli 48 anni, strappato alla vita troppo presto”.