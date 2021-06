Triora: prematura scomparsa di Patrizia Monticelli, il ricordo e il cordoglio di Gian Mario Roggeri

“Nell'esprimere il mio sincero cordoglio per la morte prematura di Patrizia Monticelli, vorrei anche ricordare il suo grande amore per i gatti randagi. Si prendeva cura, in particolare, della colonia sita nel parcheggio sotto il Palazzo Spinola. Proprio poche settimane fa mi raccontava di come alcune residenti della zona di via Lercari, evidentemente poco gattofile, anziché aiutarla (o almeno, ignorarla) le mettevano i bastoni fra le ruote, con continui dispetti a lei e ai poveri mici. Non aggiungo altro. Miao Patrizia!

Gian Mario Roggeri”.