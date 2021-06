Sanremo: circa 270 atleti liguri alle gare 'Ginnastica per Tutti' disputate a maggio a Sanremo (Foto)

Serie di eventi di ginnastica, il 22 maggio scorso a Sanremo, che hanno coinvolto circa 270 atleti liguri impegnati nelle gare della sezione di Ginnastica per Tutti (Promogym, Coppa Italia e Syncrogym) e nella Gymflowers Joung.

La giornata è iniziata con quella che sicuramente in questo periodo di emergenza sanitaria è stata la fascia di età più penalizzata (4/7 anni). Per molti mesi i giovani ginnasti si sono potuti ‘allenare’ solo negli spazi all’aperto, ma tecnici ed associazioni non si sono arresi e i giovanissimi hanno aderito con entusiasmo confrontandosi su un percorso ginnico a tempo e un esercizio collettivo con la musica contenente gli elementi base della ginnastica.

Per la Riviera dei Fiori hanno partecipato al Gymgiocando: Ginevra De Pascalis, Claudia Spelta, Elisa Ali, Eleonora Madeddu, Camilla Simonetti, Alice Giordano, Jasmine Menacer, , Jan Leon LLoyd, Tomas Padovani, Fabrizio Borgogno, Riccardo Di Michele, Amelia Manno, Giulia Grosso, Aurora Negro, Aurora Casto, Solea Prenga, Matilde Sanna, Tessa Tirotta, Denis Paolo Bellante, Alex Sacco, Graziano Sebastian, Gioele Chianese,Emma Buoso, Lucia Nobile, Beatrice Di Bernardo, Benedetta Semiglia, Ilaria Donatello, Marta Scaramuzzino, Alice Cherubini, Evita Bobone,Anna Oliva, Beatrice Solonari, Sofia Hajar, Silvia Negroni, Anna Maria Teodorescu,Christina Dervishi, Noemi Viale, Ilaria Martini, Ambra Fabris,Ines Ghilardi, Serena Bianco, Katalea Tuda, Aicha Saba, Giulia Di Francesco, Beatrice Grisolia, Azzurra Ferraro, Grata Panizzi, Cecilia Vento, Michela Breviario, Teresa Capriolo, Camilla Tirocco, Matilde Mollo, Cataley Adami, Sirya Alosi, Giada Bedrinana, Nina Borri, Kinga Lancini, Teresa e Valeria Vota. Nel PT Joung per la ritmica Aurora Colangeli, Noemi Romeo e Tiffany Mia Luciotti, per l’artistica maschile Samuele Lombardo.

Nel pomeriggio è iniziata la gara competitiva del calendario regionale FGI Liguria.Per il PROMOGYM individuale di ritmica 1 fascia oro per Alicia Alonso, argento per Carangelo Linda e bronzo per Isabella Capponi a seguire Sofia Frasson, Carlotta Sica, Micole De Michele, Rebecca Musizzano, Matilde Leone e Nicole Geraci. Per la 2 fascia vittoria per Aurora Traverso e Arianna Ciani, 2ª classificate Larisa Birnat e Chiara Di Norscia e terze Asia Pegoraro e Marie Di Ridolfo, a seguire Demetra De Nitto, Micol Colucci, Chloe Immordino, Rebecca Trifan, Sara Di Michele e Isabella Ciani.

Per la disciplina dell’ artistica nella 1 fascia Oro per Martina Parente, 2ª Vanessa Thian e 3ª a pari merito Viola Tarantino e Matilde Tuda. 2ª fascia oro per Marie Sangare, argento per Lavinia De Giovanni e Viola Nalbone, Bronzo per Gaia Franchi e Sofia Baudino con Sofia Attana, Giulia Ginatta e Luna Spinelli.Per la 3 fascia vince Sara Micolucci e argento per Stella Rolando.

Per il Promogym a squadre 1° posto per la Riviera con Andrea Gazzano, Yan Rybaltouski, 2 class. Vittorio Bertoni e Lombardo Sebastian 3 ª class Emma Sofia Lulja e Sara Marongiu.Per la 2 ª fascia oro per Camilla Longo e Beatrice Micaela Persico. Per la open vincono Sofia Perotti, Viola Prevosto e Samuele Calvano , 2ª Klea Kola e Maria Giulia Vitanza e 3ª Valeria Del Romano e Katherine Yagual Ramos. Infine il Syncrogym ritmica per la 2 fascia oro per Ciani Arianna, Demetra De Nitto, Sara Di Michele, Chiara Di Norscia, Marie Di Ridolfo, Aurora Traverso e bronzo per Arianna Agnese, Giovanna Della Volta, Arianna Fognini e Sofia Romeo, 5ªclassificata Camilla Cane, Anna Carnevale, Sveva Cravanzola, Nina Manti e Melissa Mollo. Per l’artistica oro per la 1 fascia per Camilla Longo, Marie Sangare, Sofia Speciale ed Elisa Voci.Altro oro nella Open per Klea Kola, Beatrice Persico, Alexandra Serbu, Alice Bovenzi, Martina Lisi, Viola Tarantino e Maria Giulia Vitanza.

Per completare questa intensa e gratificante giornata di sport (a tutti i partecipanti sono state date medaglia di partecipazione e un elegante gadget e coppe alle squadre) la Riviera dei Fiori ha portato quattro coreografie eseguite dai gruppi di Taggia, del trampolino/acrobatica e sezione di S. Stefano, del gruppo Gymevents e delle agoniste di ritmica. I ginnasti di questi gruppi hanno ricevuto calorosi applausi e dimostrato varie discipline della ginnastica a cui potranno , nei prossimi anni, accedere i giovanissimi del nostro numeroso vivaio. Archiviata con successo la giornata, la direttrice tecnica regionale del settore GPT Alice Frascarelli è già al lavoro per promuovere programmi che coinvolgano le fasce di età dei giovanissimi da svolgere nel secondo semestre dell’anno.

Prossimo impegno sabato prossimo ad Albenga dove, per la ritmica, è in programma la seconda prova del campionato d’insieme silver dove scenderanno in pedana 6 squadre della Riviera. E sono una trentina i ginnasti della RdF iscritti alle Finali Nazionali di Rimini in programma dal 18 al 24 giugno, mentre continuano le fasi di preparazione per gli EDUCAMP CONI 2021 proposti in associazione col molte altre discipline e in programma nel mese di luglio a Taggia e Sanremo.