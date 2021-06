Sanremo: il Lions Club Sanremo Host, dona tricolore e una copia della Costituzione ai bimbi della primaria di Coldirodi 'Padre Semeria'

Martedì 1 giugno, presso la scuola primaria di Coldirodi, dedicata a “Padre Semeria”, in occasione della Festa della Repubblica, il Lions Club Sanremo Host, guidato dal Presidente Cav. Uff. Roberto Pecchinino, accompagnato dai soci Giancarlo Buschiazzo, Domenico Frattarola, Oriana Ragazzo, Salvatore Napoli, Vincenzo Benza, presente anche il socio e maestro Domenico Prevosto,(attenendosi alle regole anti-Covid con mascherina, distanziamento e guanti di protezione) hanno donato ad ogni alunno una busta sigillata con la bandiera italiana e una copia della Costituzione. Erano presenti il Vicesindaco e Assessore ai Servizi Sociali Costanza Pireri (in rappresentanza del comune matuziano), il Lions Giacomo Casagrande (L.C.Arma e Taggia) Officers Distrettuale del Service “Promuoviamo il Tricolore” e Graziella Ciccareli in rappresentanza dei Rangers d'Italia.

Per la scuola è intervenuta anche la fiduciaria del Plesso Maestra Claudia Andreatta. Nel corso della mattinata, i maestri Alessandro, Anna, Antonella, Domenico, Elena, Marzia, Valentina hanno illustrato agli alunni le motivazioni per cui si festeggia il compleanno della Repubblica Italiana. Il Presidente del Lions Club Sanremo Host, ha spiegato l'importanza di avere una bandiera tricolore in ogni casa, e il sacrificio che è stato fatto, anche a costo della vita, per Amore della Patria e della Libertà. I bimbi hanno fatto omaggio alla delegazione dei Lions, dei splendidi disegni in onore al “ Tricolore e alla Festa della Repubblica” Grande emozione da parte dei bambini quando un'auto dei Carabinieri è passata davanti alla scuola. I Carabinieri, sono stati salutati con gioia, dai bambini gridando “W i Carabinieri, W l'Italia” ed hanno sventolato festosi il vessillo Tricolore. Il Presidente Roberto Pecchinino, dopo aver letto una splendida poesia dedicata al “Tricolore”, nel ringraziare tutti i bambini, i maestri, la maestra e fiduciaria del plesso Claudia Andreatta, l'Assessore Costanza Pireri, ha annunciato che sarà donato nei prossimi giorni, in collaborazione con il Governatore Senia Seno del Distretto 108 Ia3, una somma di €.300,00 al plesso scolastico di Coldirodi, per acquisti di libri e materiale didattico.

"L'augurio del Lions Club Sanremo Host - dichiara il Presidente Lions - che i bambini ritornando a casa, conservino con amore la nostra bandiera e che si sentano fieri di esporla alla finestra in occasione delle feste ufficiali della nostra Nazione, ma che siano soprattutto, guardando i colori e aver capito il significato dei tre colori della nostra Bandiera, “Orgogliosi e Fieri di essere Italiani”.

RP