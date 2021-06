Autostrada A10, Cerri replica a Ioculano: "Leggo con stupore le accuse, la manutenzione è competenza del Governo"

Il Consigliere Regionale Chiara Cerri, esponente del movimento 'Cambiamo con Toti", replica al Consigliere del Partito Democratico, Enrico Ioculano. “Leggo con stupore le parole di accusa del consigliere regionale del PD Ioculano, afferma Cerri, che oggi sui media attacca la Regione in merito alla situazione dell’autostrada A10".

"Il collega Ioculano, infatti, dovrebbe sapere che le autostrade e la loro manutenzione siano competenza del Governo, specifica la consigliera regionale, tramite il Ministero delle Infrastrutture. Il Partito Democratico, del quale Ioculano è un esponente, al momento è al Governo e, quindi, potrebbe intervenire in modo autorevole in merito alla situazione della A10 e Ioculano potrebbe intercedere con i membri del suo partito per aiutare concretamente la Liguria.”

"Regione Liguria è da ringraziare, chiosa Cerri, anche se dovrebbe essere il Governo ad intervenire, sta cercando di ridurre al massimo il disagio degli automobilisti, convocando un tavolo di confronti con Autostrade. Aspettiamo dal Consigliere regionale Ioculano atti concreti per il nostro territorio, invece delle ormai usuali sterili polemiche mediatiche.”