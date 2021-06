Disavventura social per l'assessore regionale Marco Scajola, creato un profilo Facebook falso: "Mi sono attivato per bloccarlo"

"Mi hanno segnalato un profilo 'Marco Scajola' che non mi appartiene, quindi falso. Mi sono attivato per bloccarlo. Mi dispiace per il disguido". Con queste parole l'assessore regionale con delega alla Pianificazione territoriale, Demanio marittimo e Tutela del Paesaggio, Politiche abitative ed Edilizia, Marco Scajola ha reso noto che ignoti hanno creato un profilo falso, con il suo nome, sul social network Facebook.

Da quanto sia apprende sarebbero state inviate richieste di contatto, ma anche messaggi con vincite di somme di denaro le quali risultano palesemente false.

Nel 2012 il profilo Facebook del politico imperiese era stato preso di mira dagli hacker che avevano pubblicato, "taggando" anche utenti, decine di di fotografie ritraenti donne in abiti succinti che pubblicizzavano una marca di scarpe cambiando inoltre, anche tutti i dati personali dell'account.