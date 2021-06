Scritta sul lungomare a Sanremo, la netta contrarietà di un cittadino: "Segno di inciviltà!"

“Vorrei commentare la scritta sul lungomare…

vorrei dire che chi approva la scritta che non è un modo di fare, specialmente da un movimento che si definisce politico… Cosa significa imbrattare il suolo pubblico? Se a qualcuno può far piacere, ad altri no, e siccome si richiede l'essere civili, poco conta che la scritta vada via con la pioggia o con i tempi necessari… Ma che esempio si dà, prima si spendono soldi per pulire sottopassi e muri poi c’è gente che si permette di scrivere sulla pavimentazione stradale, come se fosse casa sua… Io farei pagare loro non solo la rimozione immediata ma li multerei anche…



R.C.”