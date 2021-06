La FIFS torna in Liguria. Il 13 giugno a Camporosso gli stage dedicati ai giocatori della nostra regione

La Federazione Italiana Football Sala comunica la ripartenza delle attività nella Regione Liguria. Per domenica 13 giugno verrà organizzato presso il Centro Sportivo Comunale di Camporosso, in collaborazione con l’U.S. Camporosso, una giornata di Stage per le Rappresentative Regionali Liguri con il seguente programma:

Mattina:

- Stage Giovanili Categoria 20 anni (atleti nati nelle annate 2002 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006)

- Stage Giovanili Categoria 15 anni (atleti nati nelle annate 2007 – 2008 – 2009 – 2010)

Ore 9.00-9.45: Ritrovo, registrazione, vestizione

Ore 9.45-10.00: Riunione Tecnica

Ore 10.00-12.00: Sessioni Allenamento

Pomeriggio:

Stage regionale Ligure di selezione per la Nazionale Italiana Assoluta Maschile

Ore 13.30-14.15: Ritrovo, registrazione, vestizione

Ore 14.15-14.30: Riunione Tecnica

Ore 14.30-16.30: Sessioni Allenamento

Gli stage saranno condotti dai tecnici federali Vincenzo Romeo e Guerrino Parise, il CT dell'Italia C13 storica semifinalista ai mondiali di Reus nel 2019.

Per informazioni ed iscrizioni contattare la segreteria federale scrivendo una mail a segreteria.fifs@gmail.com o telefonando al 348/7502634.