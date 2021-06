I 2008-2009 della Polisportiva Vallecrosia Academy vincono contro il Ventimiglia Calcio

Ripartono i mini campionati organizzati dalla Figc dopo lo stop a causa della pandemia da Covid-19. Nella giornata odierna, 2 giugno, sono scesi in campo i 2008-2009 della Polisportiva Vallecrosia Academy.

I giovani calciatori guidati dall'allenatore Luca Soncin, in mattinata, hanno affrontato i ragazzi del Ventimiglia Calcio sul campo in erba dello 'Zaccari' a Camporosso.

Il primo tempo si è concluso 1 a 0 a favore della Polisportiva Vallecrosia Academy, grazie al gol di Rahi. Il secondo tempo è terminato 0-0, mentre il terzo tempo è finito 1-0 per la Polisportiva Vallecrosia Academy per merito di Rahi che ha segnato un gol. I ragazzi della Polisportiva vincono così 3-1. Un bel risultato per i giovani atleti, allenati da mister Soncin, che ripartono bene dopo un lungo periodo di stop.