Coronavirus, anche oggi solo 2 casi in provincia di Imperia: in Asl 1 rimangono stabili le terapie intensive e calano ospedalizzati e sorveglianze attive

Sono 45 i nuovi positivi al Covid oggi in Liguria a fronte di 3.136 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono 2.182 tamponi antigienici rapidi. In provincia di Imperia, come ieri, sono 2 i nuovi casi rilevati, 11 a Savona, 25 a Genova, 7 a La Spezia.

Nella nostra provincia diminuiscono di due unità i ricoveri in ospedale mentre rimangono stabili le terapie intensive. Cala anche il dato delle persone in sorveglianza attiva che, rispetto a ieri, sono 44 in meno. Oggi si registra un decesso, avvenuto ieri all'ospedale di Sarzana in Asl 5 spezzina dove è morto un uomo di 74 anni.

I dati relativi all'incidenza di casi positivi su 100 mila abitanti negli ultimi 7 giorni indicano una media ligure di 21 casi e nello specifico 14 a Imperia, 21 Savona, 16 a Spezia e 19 a Genova.

Tamponi processati con test molecolare: 1.297.781 (+3.136)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 327.946 (+2.182)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 102.825 (+45)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.196 (-36)

Casi per provincia di residenza

Imperia 176 (-11)

Savona 325 (-3)

Genova 1.215 (-19)

La Spezia 325 (-7)

Residenti fuori regione o estero 61 (-)

Altro o in fase di verifica 94 (-2)

Totale 2.196 (-36)

Ospedalizzati: 136 (-8); 29 (-1) in terapia intensiva

Asl 1 - 22 (-2); 3 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 28 (-2); 5 (-) in terapia intensiva

San Martino - 34 (+4); 10 (-1) in terapia intensiva

Galliera - 13 (-1); 3 (+1) in terapia intensiva

Asl 3 – 20 (-5); 4 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 2 (-): nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 17 (-2); 4 (-1) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 857 (-39)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 96.304 (+80)

Deceduti: 4.325 (+1)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 259 (-44)

Asl 2 -180 (+39)

Asl 3 - 556 (-2)

Asl 4 -37 (-5)

Asl 5 -242 (-45)

Totale 1.274 (-154)

Dati vaccinazioni 2/6/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 1.076.750

Somministrati: 978.200

Percentuale: 91%