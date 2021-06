Softball: nel Campionato serie B le ragazze della squadra matuziana sconfitte dal Cairo

Domenica scorsa si è giocata la prima partita in casa della serie B di softball sul diamante di Pian di Poma a Sanremo.



Troppi errori di testa nella prima partita della seconda giornata di campionato hanno compromesso il risultato contro Il Cairo. Nonostante la sconfitta nel primo incontro il nostro attacco si è fatto valere; da segnalare infatti 12 valide effettuate contro le 7 subite: Si sono distinte in attacco:

Marika Giglio con 5 valide su 7 turni

Siria De Vincentiis con 5 su 8 e Giulia Zunino con 5 su 8 anche lei.

Punteggio finale del primo incontro 14 a 11 per le valbormidesi.



Il secondo incontro invece si è concluso al terzo inning per manifesta superiorità con 13 valide effettuate e soltanto 2 subite con un’ottima prestazione sulla pedana della lanciatrice Eugenia Ruffo. In attacco si sono distinte le mazze di Giulia Zunino 3/3 con 2 doppi, Marika Giglio 2/3 con un doppio, Siria De Vincentiis con 2/3 ed Anna Piccone con 2/3. Notevole inoltre la prestazione della giovanissima Anna Piccone sia in battuta che in difesa. Da segnalare, purtroppo, l’infortunio a Siria De Vincentiis alla quale tutte le compagne di squadra e la società augurano una pronta ripresa. Il risultato finale è stato di 10 a 1 per le padrone di casa.

"Non sono per niente soddisfatta delle 2 sconfitte nelle due prime giornate di campionato - afferma la coach Flavia Ciliberto - perché avvenute per mancanza di concentrazione e ciò non è accettabile tanto più che quest’anno avevamo il sostegno dello psicologo sportivo per aiutarci ad affrontare al meglio le tensioni emotive. Dimostrano le nostre capacità tecniche, specialmente in battuta, le successive 2 partite vinte per manifesta. Le ragazze sono avvisate: lavoreremo ancora più duro".

Prossimo appuntamento il 13 giugno a Sanremo contro le novaresi del Porta Mortara.

Katia Robaldo