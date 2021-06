Sanremo: fine settimana ricco di impegni per la Scuola Di Pallavolo Mazzucchelli

Venerdì 28 maggio dalle 17 alle 19, presso il Mercato Dei Fiori di Sanremo si è disputato il concentramento U12/F Volley S3 – Girone N, al quale hanno partecipato le squadre Mazzu Green, Oliflor Sanremo e NSC Volley Imperia. Le giovani ragazze matuziane hanno prima affrontato l’Oliflor sanremo, alle ore 17.00, vincendo 2 set a 1 con i seguenti parziali: 15/05 , 15/13 , 13/15 e successivamente, alle ore 19.00, l’NSC Volley Imperia, vincendo 3 set a 0 con punteggio seguente: 05/15 , 03/15 , 02/15.

Sabato 29 dalle 10 alle 12, presso la palestra di Villa Citera a Sanremo, si è disputato il concentramento U12/F Volley S3 – girone M al quale hanno partecipato le squadre Mazzucard, Gabbiano Volley Andora e Maurina Volley. Le ragazze Green hanno d’apprima affrontato alle ore 10.00 il Gabbiano Volley Andora, imponendosi 3 a 0 con I seguenti punteggi: 15/10 , 15/04 , 15/11 e successivamente alle ore 12.00, hanno affrontato la Maurina Volley perdendo per 3 set a 0, di seguito il punteggio: 15/14 , 15/14 , 15/08.

Successivamente, sempre sabato 29, dalle ore 10.30 alle ore 12.30, presso la palestra Scolastica di San Bartolomeo al mare, si è giocato il concentramento U12/F Volley S3 – Girone O al quale hanno preso parte le squadre Mazzu Wow, Mazzu Stenelle e Golfo di Diana Volley. La prima partita alle ore 10.30 ha visto affrontarsi il Golfo di Diana Volley e la Mazzu Wow dove la squadra Green ha perso per 3 set a 0 con I seguenti punteggi: 15/12, 15/14, 15/04. Alle 11.30 si sono invece affontate in un miny derby a tinte green, la Mazzu Wow e la Mazzu Stenelle. La partita ha visto uscire vittoriosa la Mazzu Stenelle per 3 a 0, di seguito I parziali dei set: 01/15 , 02/15 , 02/15 ed infine alle 12.30 la Mazzu Stenelle ha affrontato il Golfo di Diana Volley, imponendosi 3 a 0 con il punteggio che segue: 15/02 , 15/04 , 15/04.

Nella stessa giornata di Sabato si è disputato dalle ore 14.30 alle 17.30 presso la palestra Villa Citera a Sanremo il concentramento U12/M Volley S3 – Girone U al quale hanno partecipato le squadre Mazzu Delfini, ASD Toirano Volley, Pallavolo Carcare Azzurra e il San Pio X Loano. I giovani atleti della Scuola Di Pallavolo Mazzucchelli hanno d’apprima affrontato l’ASD Toirano Volley alle ore 14.30 imponendosi 2 – 1 con il seguente punteggio: 15/10 , 10/15 , 15/10 per poi affrontare alle 16.30 il San Pio X Loano, imponendosi 3 a 0 con I seguente parziale: 02/15 , 04/15 , 05/15 e per concludere alle 17.30 contro la Pallavolo Carcare Azzurra, anche qui i ragazzi green ne sono usciti vittoriosi con il punteggio di 3 – 0 : 15/03 , 15/0 , 15/03.

L’ultimo appuntamento nella giornata di Sabato 29 è stata la partita disputata al Palasport G.Guzzetti di Loano, alle ore 16.00, tra la San Pio X Loano e la Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzucchelli, valida per il capionato U15/F FIPAV. Le ragazze della “SDP Mazzucchelli” ne sono uscite vittoriose per 3 a 0, causa anche il ritiro della formazione avversaria.

Domenica 30, alle ore 11.00 alla palestra di Villa Citera a Sanremo, l’Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzucchelli ha affrontato il San Giovanni Ospedaletti nella partita valida per il capionato U16/F CSI. Le ragazze della Scuola Di Pallavolo Mazzucchelli ne sono uscite con una sconfitta per 3 - 1, di seguito I parziali: 21/25, 22/25 , 25/22 , 19/25.

Infine, sempre domenica 30, alle 19.00 presso Villa Citera, si è disputata la partita della Coppa Italia divisione femminile, tra la Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzu 3 divisione contro il Volley Team Arma Taggia seconda divisione. Le atlete matuziane hanno ottenuto un’ importante vittoria per 3 set a 0: 25/16, 25/23 , 20/19.