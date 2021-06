Pattinaggio artistico: campionati italiani, a un soffio dal podio The Rebirth di Sanremo

Con una coreografia emozionante dedicata al ponte di Genova, il quartetto The Rebirth dell’Asd Bastia-sezione Sanremo si piazza al quarto posto su 27 squadre partecipanti. ai Campionati Italiani di pattinaggio spettacolo, tenutosi dal 23 al 27 Maggio a Conegliano (TV). Ottimo risultato per il quartetto della categoria Junior, The Rebirth, composto da Linda Siciliano, Fabiana Mirto, Michela Riboldi e Vittorio Gastaldi.



"Si sono classificati al quarto posto, a pochi decimi dalla qualificazione ai campionati europei. Un risultato che vale come un oro - commentano le allenatrici Nadia Comazzi ed Elisa De Leo - tenendo conto che questa era solo la seconda partecipazione ai campionati nazionali. Un risultato che fa ben sperare per il futuro, la squadra infatti è già pronta a mettersi al lavoro per la prossima stagione".

Gli impegni sportivi degli atleti però non sono ancora terminati. Infatti i ragazzi saranno protagonisti ai prossimi campionati nazionali nella categoria solo dance, sia nella specialità di singolo e coppia, mentre il quartetto parteciperà a luglio all’International Skate Trophy a Riccione.